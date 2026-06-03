На Ставрополье суд рассмотрит дело о мошенничестве с автокредитами на 161 млн рублей

В Ставропольском крае в суд передано дело в отношении 44 человек, которые обвиняются в мошенничестве с автомобильными кредитами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, жительница Москвы и житель Ростовской области, которые приходятся друг другу родными братом и сестрой организовали преступную группу, в которую входило три подразделения. «Подгруппа обеспечения получения кредитов изготавливала поддельные и подложные документы, необходимые для получения займов. Они придумывали «легенды» заемщикам, находили автосалоны и банки для получения кредитов, организовывали взаимодействие с ними, а также с подгруппой поиска заемщиков, которым позже передавали похищенные автомобили и документы на них. Участники второго звена подыскивали граждан с низким достатком, готовых за вознаграждение принять разовое участие в качестве заемщиков«,— уточняется в сообщении.

В свою очередь, третья группа сбывала автомобили в странах ближнего зарубежья. После покупки автомобили не ставили на регистрационный учет, а также перепродавали по цене ниже рыночной. По данным следствия, фигуранты дела похитили 161 млн руб., получив 34 кредита. Сумма незаконно легализованного имущества в результате сделок составила 25,6 млн руб.

Наталья Шинкарева