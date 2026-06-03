В Адыгее отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности отменили на территории Адыгеи. Об этом сообщили в приложении МЧС России.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Отмена беспилотной опасности на территории Республики Адыгея»,— говорится в сообщении. Режим был объявлен в регионе во вторник в 21:49 мск.
Как писал «Ъ-Кубань», в ночь на 3 июня были перехвачены и уничтожены 354 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами страны. В Минобороны уточнили, что все обнаруженные БПЛА были ликвидированы средствами ПВО. Информация о последствиях атак на земле и возможных пострадавших в сообщении ведомства не приводится.