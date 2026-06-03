Жителей и гостей Анапы попросили не посещать пляжи, где ведутся работы с песком

Администрация Анапы призвала жителей и гостей курорта не находиться на пляжах, где ведутся работы по отсыпке и планировке песка. Ограничения связаны с требованиями безопасности и необходимостью обеспечить беспрепятственную работу спецтехники, сообщается в Telegram-канале мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Восстановительные работы сейчас проводятся на участке от пляжа в районе «Нефтяника Кубани» до Джеметинского проезда. На территории задействована грузовая техника, поэтому пребывание отдыхающих может создавать риски и затруднять проведение работ.

При этом для посещения остаются открытыми пляжи, не вошедшие в опасную зону. Речь идет о 3,5 км песчаного побережья от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк», около 1 км пляжной территории в Витязево, а также обо всех галечных пляжах курорта.

Как ранее сообщала глава Анапы Светлана Маслова, купальный сезон на курорте стартовал 1 июня и продлится до 30 сентября. Для отдыхающих доступны около 4,5 км песчаных пляжей, включая участок протяженностью 1 км в Витязево и 3,5 км береговой линии от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк».

Анна Гречко