С 10 утра в Севастополе откроют свободную продажу практически всех видов топлива на АЗС «ТЭС»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о поэтапном восстановлении свободной продажи топлива на автозаправочных станциях города после ограничений, действовавших в последние сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, за ночь и утро удалось обеспечить топливом большую часть оперативных служб, задействованных в обеспечении жизнедеятельности города. В связи с этим с 10:00 на большинстве АЗС сети «ТЭС» возобновляется свободная продажа основных видов топлива. Отдельная заправка на Фиолентовском шоссе начнет работу с 11:00.

При этом временное ограничение сохраняется: не более 20 литров в одни руки, а также запрет на отпуск топлива в канистры. Эти меры, как пояснил губернатор, направлены на равномерное распределение запасов и предотвращение дефицита.

Ранее сообщалось, что в ночь со 2 на 3 июня и до середины дня среды отпуск топлива в Севастополе осуществлялся исключительно для экстренных и оперативных служб. Позднее планировалось постепенное восстановление поставок с выходом на свободную продажу ориентировочно после 14:00.

Михаил Развожаев призвал жителей не создавать очередей и не прибывать на АЗС в ночное и утреннее время, подчеркнув, что ситуация стабилизируется по мере поступления новых партий топлива.

Вячеслав Рыжков