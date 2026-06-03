В Сочи сотрудники водоканала спасли собаку из восьмиметрового колодца
В Хостинском районе Сочи сотрудники МУП «Водоканал» спасли собаку, которая упала в сливной колодец глубиной восемь метров. За помощью к специалистам обратились местные жители, заметившие животное на дне сооружения.
Фото: Маргарита Синкевич
Как сообщили в пресс-службе предприятия, инцидент произошел на территории неработающей котельной. Несмотря на то что колодец не относится к объектам водоканала, сотрудники оперативно отреагировали на обращение и выехали на место.
Для спасения животного специалистам пришлось спуститься в глубокий колодец. Благодаря слаженным действиям работников предприятия собаку удалось благополучно поднять на поверхность. Животное не пострадало.
В Водоканале отметили, что решение о выезде приняли сразу после поступления сообщения от жителей. Работы по спасению провели в кратчайшие сроки.
Ранее в Сочи уже происходили подобные случаи. В микрорайоне Мамайка спасатели при помощи альпинистского снаряжения и специальной переноски подняли из трехметрового колодца йоркширского терьера, который не мог самостоятельно выбраться наружу.
Еще один случай произошел с котом, который более двух суток провел на дереве. Животное застряло между ветками и не могло самостоятельно спуститься. Спасатели освободили его, спилив одну из ветвей, после чего кот благополучно оказался на земле.
В Сочи специалисты экстренных и коммунальных служб регулярно оказывают помощь не только людям, но и животным, попавшим в сложные ситуации. Очередная операция по спасению завершилась благополучно благодаря оперативному реагированию сотрудников предприятия и обращению неравнодушных жителей.