МЧС предупредило о критическом повышении воды в реке Куме на Ставрополье

Региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края сообщила о продолжающемся росте водного уровня в реке Куме, который может достигнуть критических значений к 4 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Водная артерия продолжает демонстрировать тревожную динамику — её уровень неуклонно повышается на протяжении последних дней. Специалисты краевого управления РСЧС констатируют серьёзность гидрологической обстановки.

Период повышенной опасности распространяется на временной отрезок до завершения 2 июня, а также охватывает полные сутки 3 июня и утренние часы 4 июня 2026 года.

В связи со сложившейся ситуацией все подразделения спасательных и аварийных служб края функционируют в режиме повышенной готовности. Дежурные смены укомплектованы в полном составе для оперативного реагирования на возможные происшествия.

Региональные власти настоятельно рекомендуют населению и приезжим соблюдать максимальную осмотрительность при нахождении в прибрежных зонах водных объектов. При возникновении любых экстремальных обстоятельств граждане должны незамедлительно обращаться в единую диспетчерскую службу экстренного реагирования по телефону 112.

Стоит отметить, что гидрологическая напряженность в крае носит системный характер. Недавно фиксировалось увеличение водных масс в реке Суркуль, а также в канале Широком. Данные участки находятся под постоянным мониторингом соответствующих ведомств.

Губернатор Владимир Владимиров ранее дал указания руководителям Минераловодского и Изобильненского муниципальных округов активизировать процедуры оформления документов для получения компенсационных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных происшествий природного характера.

Станислав Маслаков