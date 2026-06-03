В Кисловодске огромный камень едва не убил отдыхающего

Отдыхающий чудом избежал гибели на курорте Кисловодска, когда с горы Кольцо скатился многотонный валун прямо на туристическую аллею.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева

Драматические кадры с камер видеонаблюдения зафиксировали, как массивный камень обрушился с высоты 871 метра в районе знаменитого природного памятника. Происшествие случилось 2 июня в непосредственной близости от торговых палаток, где продают сувениры многочисленным гостям курорта.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев рассказал подробности ЧП в своем телеграм-канале. «Глыба на Кольцо - горе сейчас скатилась сверху. Слава Богу, никто не пострадал, парень отскочил. Специалисты на месте, оценивают ситуацию», — сообщил градоначальник.

Видеозапись показывает, как отдыхающий в критический момент сумел отпрыгнуть от траектории падающего валуна. Камень рухнул точно в том месте, где секундой ранее находился человек.

Скальное образование, известное как гора Кольцо, представляет собой один из главных природных символов курортного города. Этот геологический феномен ежегодно привлекает тысячи путешественников, желающих увидеть уникальную арку в песчанике.

Сразу после инцидента к месту происшествия выехали специалисты для комплексного обследования склона. Эксперты оценивают вероятность повторных камнепадов и анализируют состояние горного массива. Причины обвала пока устанавливаются. Геологи отмечают, что процессы выветривания и температурные перепады типичны для кавказского региона и могут провоцировать разрушение горных пород.

Городская администрация инициировала внеплановую проверку безопасности всей туристической инфраструктуры в районе природного памятника. Особое внимание уделят защите пешеходных маршрутов и торговых точек от возможных обвалов.

Станислав Маслаков