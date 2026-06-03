Детям-инвалидам и сопровождающим доступен бесплатный проезд к лечению в Сочи

Прокуратура Центрального района Сочи напомнила жителям о мерах социальной поддержки, предусмотренных для граждан с инвалидностью и детей-инвалидов при проезде к месту лечения и обратно. Действующее законодательство предусматривает предоставление бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородних маршрутах при следовании к месту получения медицинской помощи и возвращении домой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Право на льготный проезд распространяется на инвалидов и детей-инвалидов. Кроме того, для детей-инвалидов и граждан с инвалидностью первой группы предусмотрена возможность бесплатного проезда сопровождающего лица. Такие меры направлены на обеспечение доступности медицинской помощи, реабилитационных мероприятий и социальной поддержки граждан, нуждающихся в дополнительной государственной защите.

В прокуратуре отметили, что федеральное законодательство предусматривает дополнительные гарантии транспортного обслуживания инвалидов и детей-инвалидов. Для получения права на бесплатный билет либо компенсацию расходов необходимо соблюдать установленный порядок оформления документов и подтверждения затрат, связанных с поездкой.

Для оформления льготы гражданам необходимо получить направление на лечение в медицинской организации. После этого следует обратиться в Социальный фонд России либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. При подаче документов потребуется предоставить паспорт родителя, свидетельство о рождении либо паспорт ребенка, а также медицинское направление, подтверждающее необходимость прохождения лечения.

После рассмотрения представленных документов Социальный фонд оформляет право на бесплатный проезд к месту лечения и обратно для ребенка-инвалида, а также сопровождающего его лица. Аналогичный порядок действует при предоставлении мер поддержки другим категориям граждан, имеющим право на соответствующие льготы.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что соблюдение предусмотренных законодательством гарантий позволяет обеспечить гражданам с инвалидностью доступ к необходимой медицинской помощи, прохождению реабилитации и получению мер социальной поддержки. Льготный проезд является одной из форм такой поддержки и направлен на создание условий для своевременного получения лечения независимо от места его проведения.

Мария Удовик