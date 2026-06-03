В челябинском аэропорту задерживаются пять рейсов в Санкт-Петербург и обратно

Пять рейсов из Челябинска в Санкт-Петербург и в обратном направлении задерживаются 3 июня. Информация отражена на онлайн-табло челябинского аэропорта.

Вовремя вылететь из регионального центра не смогли пассажиры четырех рейсов от авиакомпаний «Победа», «Россия» и Smartavia. Их путешествия на данный момент откладываются на 4–8 часов. Кроме того, задерживается самолет из Санкт-Петербурга в Челябинск от перевозчика «Россия» почти на четыре часа.

Ночью 3 июня БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах северной столицы.

Виталина Ярховска