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В челябинском аэропорту задерживаются пять рейсов в Санкт-Петербург и обратно

Пять рейсов из Челябинска в Санкт-Петербург и в обратном направлении задерживаются 3 июня. Информация отражена на онлайн-табло челябинского аэропорта.

Вовремя вылететь из регионального центра не смогли пассажиры четырех рейсов от авиакомпаний «Победа», «Россия» и Smartavia. Их путешествия на данный момент откладываются на 4–8 часов. Кроме того, задерживается самолет из Санкт-Петербурга в Челябинск от перевозчика «Россия» почти на четыре часа.

Ночью 3 июня БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах северной столицы.

Виталина Ярховска

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