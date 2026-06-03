В горах Сочи в конце мая выпало до 80 см снега из-за арктического циклона

В высокогорной зоне Сочи в последние майские выходные выпало от 60 до 80 см снега. Причиной таких погодных условий стало вторжение холодных арктических воздушных масс, которое принес мощный высотный циклон. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на руководителя метеорологической группы противолавинной службы курорта «Роза Хутор» Виктора Филиппова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

По словам специалиста, май 2026 года на курорте оказался заметно холоднее климатической нормы. Средняя температура воздуха была примерно на два градуса ниже обычных значений для этого периода. Одновременно с этим объем выпавших осадков почти вдвое превысил средние многолетние показатели.

Как отметил Виктор Филиппов, погодная ситуация последних дней мая оказалась нетипичной для региона. Вторжение холодного арктического воздуха сопровождалось активным циклоном в верхних слоях атмосферы, что привело к интенсивным осадкам в горной местности. В результате в высокогорной зоне курорта сформировался снежный покров толщиной от 60 до 80 см.

Эксперт подчеркнул, что подобные значения являются значительными для района Сочи и встречаются нечасто. По его оценке, объем выпавшего снега в конце мая нельзя назвать характерным для данной территории.

Специалист также обратил внимание на особенности климатических процессов, которые влияют на погодные условия на черноморском побережье. По его словам, затяжная весна для Сочи не является редким явлением. Одной из причин остается инерционность Черного моря, которое способно сохранять относительно низкую температуру воды даже в начале летнего сезона. Это оказывает влияние на температурный фон в прибрежной зоне.

Дополнительным фактором стали активные циклоны и формирование блокирующих антициклонов над центральной частью России. Такое сочетание атмосферных процессов способствовало поступлению холодного воздуха на юг страны и сохранению неустойчивой погоды в течение мая.

Вместе с тем, по прогнозам специалистов, погодные условия на курорте начнут меняться уже в начале июня. Как отметил Виктор Филиппов, в ближайшее время ожидается улучшение погоды и установление более теплых летних температур. По его словам, на курорте должно наступить долгожданное потепление после прохладного и дождливого завершения весны.

Мария Удовик