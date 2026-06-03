Температура воды в Сочи оказалась на уровне Феодосии и Москвы-реки

Температура воды в Черном море у берегов Сочи в начале июня достигла 15 градусов. По данным Гидрометцентра России, аналогичные показатели зафиксировали и в акватории Феодосии. При этом температура воды в Москве-реке в районе Звенигорода также составила 15 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Как сообщили в Гидрометцентре РФ, последние измерения показали, что вода в Москве-реке прогрелась до отметки плюс 15 градусов. Такие же значения синоптики зарегистрировали в море у побережья Сочи и Феодосии.

Несмотря на постепенное повышение температуры воды, специалисты пока не рекомендуют открывать купальный сезон. Ранее главный врач городской поликлиники №2 Москвы, доктор медицинских наук Наталья Шиндряева напомнила, что наиболее комфортными условиями для купания считаются температура воздуха от плюс 20 градусов и температура воды не ниже плюс 18 градусов, пишет ТАСС.

По словам специалиста, купание в непрогретой воде может быть связано с рисками для здоровья. Кроме того, она обратила внимание на необходимость выбирать только официально разрешенные места для отдыха у воды. Плавание и отдых на территориях, не предназначенных для пляжного использования, запрещены.

Согласно данным Гидрометцентра, температура воды на других курортах черноморского и азовского побережья остается неоднородной. Так, в районе Евпатории вода прогрелась до 14 градусов, а в районе Алушты — до 12 градусов.

Более высокие показатели зафиксировали на побережье Краснодарского края. В районе Туапсе температура морской воды достигла 16 градусов. Аналогичный показатель зарегистрировали и у побережья Калининграда. В Геленджике вода прогрелась до 17 градусов, в Анапе — до 18 градусов, а самая высокая температура отмечена в Ейске, где море достигло 19 градусов.

Мария Удовик