Ливни с градом в Ростовской области продлятся до 5 июня

Гидрометцентр прогнозирует в Ростовской области неблагоприятные погодные условия до 5 июня с дождями, грозами, градом и порывистым ветром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

3 июня в Ростовской области ожидается теплая и преимущественно сухая погода — день станет передышкой после недавних ливней. Температура воздуха днем составит +22...+28°C, местами возможно потепление до +29°C, а ночью опустится до +12...+18°C. В Ростове-на-Дону днем температура воздуха достигнет +23...+25 градусов, ночью — от +12 до +14 градусов. Существенных осадков не ожидается, утром будет малооблачно или ясно, днём возможна переменная облачность. Вечером местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в остальное время осадков не прогнозируются. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный и восточный разовьет скорость 5–10 м/с, в области — до 7–12 м/с. Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба. По данным МЧС России, метеорологическая обстановка на 3 июня обусловлена благоприятными погодными условиями из-за действия антициклона, что исключает возникновение чрезвычайных ситуаций.

4 июня в Ростове-на-Дону дождь с грозой начнется в первой половине суток и закончится к середине дня. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Ночная температура составит 13°C, дневная поднимется до 25°C. В других районах региона также прогнозируются осадки с грозами и ветер до 14 м/с, ночные температуры могут опуститься до 7°C.

5 июня в областном центре снова ожидаются дождь и гроза, ветер усилится до 16 метров в секунду. Дневная температура достигнет 27°C. По области к дождю и грозе добавится град, порывы ветра составят до 18 метров в секунду. Днем температура поднимется до 28°C, ночью опустится до 9°C.

Синоптики также представили долгосрочный прогноз на предстоящее лето в России. По их оценкам, оно может стать одним из самых аномально жарких за всю историю метеорологических наблюдений. Ростовская область попадет в зону сильной жары, где температура воздуха может достигать 38°C.

Станислав Маслаков