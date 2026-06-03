Фонд капремонта Ставрополья пересчитал платежи для 15 тысяч жителей

Прокуратура Ставропольского края добилась перерасчета платы за капитальный ремонт для более чем 15 тыс. жителей региона на общую сумму свыше 4 млн руб. после выявления незаконных начислений задолженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Надзорное ведомство провело проверку исполнения жилищного законодательства и обнаружило системные нарушения в деятельности Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Ставропольского края. Организация необоснованно начисляла жителям задолженность по взносам на капремонт, нарушая права собственников жилья.

Прокуратура направила руководителю краевого фонда представление об устранении выявленных нарушений. По требованию ведомства региональный оператор выполнил перерасчет платежей для абонентов, проживающих в 51 многоквартирном доме.

Причиной некорректных начислений стал технический сбой в программном обеспечении фонда, о котором организация сообщила в январе 2026 года. В начале года многие жители края получили платежные документы с уведомлениями о несуществующих долгах и пени по взносам на капремонт.

Фонд капремонта официально подтвердил связь неправильных начислений с техническим сбоем в программе, который был устранен. Организация пообещала отсутствие доначислений задним числом или штрафов сверх реальных обязательств.

Фонд капитального ремонта Ставропольского края создан 18 декабря 2013 года на основании постановления правительства региона. Учредителем выступает Министерство жилищно-коммунального хозяйства края.

Станислав Маслаков