Бюджет Северной Осетии получил 118 млн рублей от самозанятых граждан

Министерство финансов Северной Осетии зафиксировало увеличение налоговых доходов от самозанятых граждан на 34,7% — с начала 2026 года в региональную казну поступило 118 млн руб. против 87,6 млн руб. за аналогичный период предыдущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Региональное министерство финансов через официальный Telegram-канал представило статистику по налоговым сборам с самозанятых жителей республики. За отчетный период текущего года объем поступлений достиг 118 млн рублей, что превышает прошлогодний результат более чем на треть.

Статистические данные демонстрируют устойчивую тенденцию роста доходов от данной категории налогоплательщиков. В 2021 году региональный бюджет пополнился на 14 млн руб. от самозанятых, следующий год принес 40,3 млн руб. Существенный скачок произошел в 2023 году — 80,6 млн руб., а в 2024-м показатель достиг 137 млн руб. Рекордным стал 2025 год с результатом 239,5 млн руб.

На конец апреля 2026 года численность официально зарегистрированных самозанятых жителей республики составила 69,9 тыс. человек.

Развитие предпринимательской активности в регионе поддерживается государственными мерами. За последние три года индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане Северной Осетии воспользовались более чем 300 льготными кредитами общей стоимостью свыше 370 млн руб. Привлеченные финансовые ресурсы направляются на модернизацию существующих производств, запуск новых бизнес-направлений и формирование дополнительных рабочих мест в экономике региона.

Станислав Маслаков