Москва выделила Дагестану 1 млрд рублей на восстановление школ

Министерство просвещения России подготовило проект распоряжения о предоставлении Дагестану 1 млрд рублей для восстановления образовательной инфраструктуры, пострадавшей от весенних паводков, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ведомство Сергея Кравцова инициирует рассмотрение кабинетом министров вопроса о финансовой поддержке республики в размере одного миллиарда рублей. Средства предназначены для реабилитации учебных заведений, которые пострадали во время стихийного бедствия.

«Важно, чтобы максимально были созданы условия 1 сентября организовать учебный процесс. Готовится проект распоряжения правительства Российской Федерации о выделении республике Дагестан миллиарда рублей на восстановление объектов образовательной инфраструктуры. Очень важно, чтобы все работы были выполнены в срок в надлежащем качестве. С нашей стороны будет оказана максимальная поддержка», — заявил министр просвещения.

Программа реабилитации охватит 130 учебных заведений республики. Федеральное финансирование покроет капитальную реконструкцию 29 объектов образовательной сферы. Региональный бюджет обеспечит восстановительные работы в 94 учреждениях.

Семь образовательных организаций, которые невозможно отремонтировать, планируется заменить современными быстровозводимыми сооружениями. Их возведение также ляжет на федеральную казну, включая обустройство прилегающих площадей.

Разрушительное наводнение обрушилось на северокавказские регионы весной прошлого года из-за обильных осадков. Стихия повредила свыше 10 тыс. жилых строений в Дагестане. Премьер Михаил Мишустин до 15 июля 2026 года поставил задачу разработать программные мероприятия по переселению граждан из оползнеопасных районов республики.

По данным на конец мая прошлого года, материальную компенсацию получили более 32 тыс. пострадавших жителей региона. В настоящее время в республике полностью восстановлена работа всех систем жизнеобеспечения населения.

Станислав Маслаков