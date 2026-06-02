В думе Екатеринбурга назвали Ботанический «первой ошибкой Господа Бога»

Микрорайон Ботанический в Екатеринбурге является «первой ошибкой Господа Бога» из-за неконтролируемой застройки, которая началась на территории при первом мэре города Аркадии Чернецком (был градоначальником в 1992-2010 годах), заявил депутат гордумы Александр Колесников («Единая Россия») на совместном заседании думских комиссий по МСУ и городскому хозяйству. По его словам, власти не учли опыт Ботанического, и повторили ошибки во время застройки нового Академического района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Колесников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Колесников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Вы говорите, что я называю второй ошибкой Господа Бога Академический. Да, потому что первая ошибка — это Ботаника. Строили абы как, но и проблемы там никуда не делись»,— сказал господин Колесников.

Депутат подчеркнул, что из-за неправильной застройки в Академическом районе происходит «катастрофа» со школьными местами. «Это на самом деле страшно. Как будем выходить из этой ситуации, я не знаю»,— признался единоросс.

Первый вице-спикер Михаил Матвеев («Единая Россия») рассказал, что в Академическом районе создано девять школ, однако их загрузка составляет 250%. Из 170 тыс. жителей территории 46 тыс. являются несовершеннолетними. Власти ожидают, что к 2035 году население района возрастет до 300 тыс. человек.

Председатель думской комиссии по МСУ Дмитрий Сергин («Единая Россия») выступил против заявления господина Колесникова про Ботанический. «Насчет ошибки Господа Бога хочу сказать, что жители Ботаники являются патриотами своего района, и переезжать оттуда ну никуда не хотят»,— подчеркнул он.

Александр Колесников впервые назвал Академический район «второй ошибкой Господа Бога» в 2024 году. Тогда он пожаловался, что в 2018-2023 годах на территорию было потрачено около 16 млрд руб. из бюджета, в то время как остальные семь районов получили в сумме порядка 20 млрд руб. «Академический — это вторая ошибка Господа Бога, и хватит туда втюхивать деньги»,— призвал тогда депутат, отметив, что в районе планировалось создавать рабочие места, но этого не произошло. По его мнению, именно это и стало причиной проблем с транспортной доступностью и социальной обеспеченностью Академического.

Василий Алексеев