В думе Екатеринбурга призвали создать представительство города в Москве

Администрация Екатеринбурга должна создать представительство города в Москве для получения средств на строительство дорог и школ на территории, заявил депутат гордумы Александр Колесников («Единая Россия») на совместном заседании думских комиссий по МСУ и городскому хозяйству. Он подчеркнул, что за счет бюджета Свердловской области в муниципалитете не реализовать необходимые социальные проекты. «Только в Москве мы можем выпросить деньги. Тогда у нас не будет такой трагедии, что мы половину денег отправляем в Академический район, чтобы спасти ситуацию со школами»,— добавил господин Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Единоросс озвучил предложение после выступления первого вице-спикера гордумы Михаила Матвеева («Единая Россия»), который призвал мэрию Екатеринбурга предусмотреть средства в бюджете на 2027 год на возведение новых детских садов в Академическом районе, повышение зарплат воспитателям и нянечкам в детских садах для их удержания на местах и создание дополнительного образования.

Сегодня в Москве действует представительство губернатора Свердловской области в органах государственной власти РФ. Его основными задачами являются проведение в столице России областных мероприятий представительского и презентационно-информационного характера, содействие госорганам и организациям Среднего Урала в участии в федеральных программах и иных проектах, их продвижение в федеральных и международных СМИ.

С апреля 2025 года учреждение возглавляет Андрей Цыкун, до отставки губернатора Евгения Куйвашева в марте 2025 года пост его постоянного представителя в Москве с 2013 года занимал Александр Овчаров.

Василий Алексеев