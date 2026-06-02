Суд на Урале отказал в УДО «личному киллеру Павла Федулева»

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Виталию Пильщикову, которого в СМИ называют «личным киллером уральского рейдера Павла Федулева». Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: бизнесмен Павел Федулев, Дмитрий Вешняков и Виталий Пильщиков в 2013 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Слева направо: бизнесмен Павел Федулев, Дмитрий Вешняков и Виталий Пильщиков в 2013 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В феврале 2012 года Виталий Пильщиков был осужден на 24 года и 10 месяцев со штрафом один млн руб. за убийства предпринимателей, охранника и милиционера. В 2023 году оставшуюся часть наказания ему заменили на принудительные работы с удержанием 15% в доход государства.

На 29 мая 2026 года неотбытая Пильщиковым часть наказания составляла 1 год 9 месяцев 3 дня.

Прокурор выступил против удовлетворения ходатайства, указав на то, что осужденный не возместил причиненный ущерб потерпевшим, а также на то, что условно-досрочное освобождение от наказания не соответствует тяжести совершенных им преступлений. Администрация исправительного учреждения, напротив, поддержала возможность УДО.

В итоге суд согласился с позицией прокуратуры и отказал в удовлетворении ходатайства.

Напомним, уральский бизнесмен Павел Федулев был осужден почти к 20 годам колонии за организацию убийств шестерых деловых партнеров и конкурентов по бизнесу, мошенничества, незаконный оборот оружия. В 2024 году суд заменил ему неотбытую часть наказания на принудительные работы на срок 1 год 7 месяцев 7 дней с удержанием 15% из заработной платы осужденного в доход государства.

Подробнее о деле Павла Федулева — в материале «Ъ-Урал»

Полина Бабинцева