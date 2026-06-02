Депутаты поспорили о необходимости детских кружков в районе Екатеринбурга

В Академическом районе необходимо построить Дом детского творчества для 46 тыс. детей, проживающих на территории, где на сегодня создано «ноль дополнительного образования», заявил первый вице-спикер гордумы Екатеринбурга Михаил Матвеев («Единая Россия») на совместном заседании думских комиссий по МСУ и городскому хозяйству. «Это необходимо как воздух и вода, это создает основу района»,— подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Его поддержал депутат Станислав Киселев («Единая Россия»), признав, что дополнительного образования в Академическом районе «категорически не хватает». С этим он отметил, что на территории много зеленых пространств, где дети «учатся курить и распивать спиртные напитки». «Потом ими будет заниматься прокуратура, полиция»,— добавил господин Киселев.

С коллегами не согласился председатель думской комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников («Единая Россия»), подчеркнув, что средства необходимо направить на строительства новых школ. «Вы говорите культур-мультур, надо какое-то дополнительное образование. У меня сын учился, дочь заканчивает 11-й класс. Какое дополнительное? Ей поспать некогда. Такая нагрузка, вы смеетесь что ли? Там реально же не до этого»,— заявил единоросс.

Господин Колесников добавил, что не до кружков во время школы было и ему. «Я еще в советское время учился, нагрузка большая, уроки надо было делать, книжки читать. Я не знаю, может вы все здесь бездельники после школы? Как учились-то, аттестаты покажите мне»,— обратился он к коллегам.

В конце обсуждения Михаил Матвеев призвал администрацию Екатеринбурга предусмотреть средства в бюджете города на 2027 год на решение проблемы с дополнительным образованием в Академическом районе.

Василий Алексеев