В думе Екатеринбурга раскритиковали чиновников за увольнения в детских садах

Воспитатели и нянечки во многих детских садах Академического района с группами по 35-40 детей отказываются работать и пишут заявления об уходе, заявил первый вице-спикер гордумы Екатеринбурга Михаил Матвеев («Единая Россия») на совместном заседании думских комиссий по МСУ и городскому хозяйству. По его словам, число вакансий в детских садах города уже превысило 100 объявлений.

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«Я неоднократно обращался в департамент образования администрации города, в министерство образования Свердловской области. Решите вопрос хотя бы по доплате воспитателям в тех группах, которые пока еще не ушли из детских садов, но в группах, в которых по 40 детей. Вопрос не решается»,— возмутился господин Матвеев. Депутат призвал зафиксировать его выступление протокольно, чтобы в мэрии нашли средства для решения проблемы при формировании бюджета Екатеринбурга на 2027 год.

В ходе этого же заседания Михаил Матвеев сообщил, что свыше 5 тыс. заявлений родителей на прием детей в детские сады Академического района не были удовлетворены. По его словам, при давней загрузки учреждений на территории за три года не построили «ни одного детского садика». «И эти проблемы копятся, и они взорвутся, когда на улицу выйдут 5 тыс. мамочек с детьми»,— предостерег депутатов единоросс.

Академический район официально стал восьмым районом Екатеринбурга в 2021 году, в его состав входят микрорайоны «малый» Академический, Широкая речка, Краснолесье и Уральский научный центр (УНЦ).

Сегодня в Академическом районе работают девять школ, 16 детских садов (все муниципальные) и 42 частных детских сада. По данным властей, население территории составляет около 170 тыс. человек, коэффициент рождаемости на ней является «самым высоким в Екатеринбурге». К 2035 году показатель по количеству жителей планируется довести до 300 тыс.

Василий Алексеев