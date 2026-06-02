Главные новости за 2 июня. Кавказ

На должность председателя Ставропольского краевого суда назначен Сергей Барабанов. Официальное представление нового руководителя состоялось 2 июня. Сергей Барабанов почти 30 лет работает в судебной системе. Свою карьеру он начал в качестве юриста, затем занимал должности судьи районного суда Хабаровска, судьи Хабаровского краевого суда и заместителя председателя Хабаровского краевого суда.

Крупные предприятия Ставропольского края увеличили долги перед сотрудниками до 9,4 млн руб. в апреле 2026 года, что превышает прошлогодний показатель в 2,1 раза. Согласно аналитическим материалам Росстата, основной причиной образования долгов стал дефицит собственных финансовых ресурсов организаций, отмечается в исследовании федерального ведомства статистики.

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по факту массового отравления посетителей кафе «Мао любит Бао» в Пятигорске. Число пострадавших достигло 70 человек, 59 из них госпитализированы. У пациентов диагностировали сальмонеллез, для их приема в городской больнице развернули дополнительные койки.

Жителям Ставропольского края произвели перерасчет платы за капитальный ремонт на сумму свыше 4 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона. По данным надзорного ведомства, некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» необоснованно начисляла жителям края задолженность по взносам на капитальный ремонт.