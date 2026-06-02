Пенсионерке со Ставрополья через суд вернули 1,3 млн рублей, похищенные мошенниками

Жительнице Степновского округа Ставропольского края удалось вернуть около 1,3 млн руб., похищенных дистанционными мошенниками. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установило надзорное ведомство, в июле 2025 года пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником государственных органов. Он убедил женщину, что от ее имени якобы оформлена генеральная доверенность на постороннего человека, который получил право распоряжаться ее имуществом.

Чтобы «обезопасить» сбережения, злоумышленник убедил потерпевшую перевести деньги на так называемые безопасные счета. В результате женщина перечислила около 1,3 млн руб. на четыре банковских счета.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования правоохранители установили владельцев счетов, на которые поступили деньги. Ими оказались жители Татарстана, Кемеровской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга.

Прокуратура обратилась в суд с исками о взыскании с владельцев счетов суммы неосновательного обогащения в пользу потерпевшей.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. Благодаря вмешательству прокуратуры пенсионерке удалось вернуть похищенные средства.

Валерий Климов