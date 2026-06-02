Главные новости за 2 июня. Сочи

Защита супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского планирует обжаловать отказ суда в передаче ей троих детей в СИЗО. Адвокаты настаивают на праве женщины находиться с ребенком до четырех лет, однако суд счел это невозможным, и сейчас дети живут со старшим братом под его опекой.

Хостинский районный суд Сочи вынес приговор четырем застройщикам коттеджного поселка «Горная Поляна» — они признаны виновными в причинении ущерба на сумму более 130 млн руб. из-за строительства в оползневой зоне. Коттеджи частично обрушились в 2021 году, а застройщики получили сроки от 1 года 9 месяцев до 3 лет колонии-поселения.

Отели Сочи начали летний сезон 2026 года со снижением цен в среднем на 15% и низкими темпами бронирования — на данный момент продано лишь 25–30% номерного фонда. Основными причинами эксперты называют транспортную неопределенность, прохладную погоду, тревожность туристов и усиление конкуренции между курортами Краснодарского края.

В Сочи в 2026 году финансирование компенсационного озеленения сократилось вдвое — до 200 млн руб., тогда как в 2025 году на эти цели направили 400 млн руб. Средства предназначены для высадки 1,8 тыс. деревьев, 4,3 тыс. кустарников и 192 пальм, а также для защиты зеленых насаждений от вредителей, поскольку с 2024 года в городе выявили более 1,2 тыс. поврежденных пальм.

Сочи вошел в десятку наиболее комфортных для жизни городов России по мнению жителей страны в возрасте до 30 лет, заняв одну строчку с Нижним Новгородом (по 19% голосов). Лидерами рейтинга стали Москва (56%), Санкт-Петербург (51%) и Казань (31%), а главными критериями выбора молодые россияне назвали карьерные возможности (72%) и развитую инфраструктуру (70%).