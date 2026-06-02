Авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы по маршруту Екатеринбург-Астрахань

Авиакомпания Red Wings открыла прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Астраханью. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, первый рейс по новому маршруту был выполнен 2 июня на самолете SSJ-100. Время в пути составило 2 часа 55 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

До конца июня полеты будут выполняться раз в неделю — по вторникам в 13:40. С 4 июля частота увеличится до двух рейсов в неделю — по вторникам в 13:40 и субботам в 05:05, с обратными вылетами в 16:35 и 08:20 соответственно. Цена за билет в Астрахань начинается от 6,9 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Red Wings с 28 июня увеличит количество рейсов между Екатеринбургом и Тбилиси до девяти в неделю из-за роста спроса.

Полина Бабинцева