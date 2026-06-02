В Академическом районе Екатеринбурга намерены создать 60 тыс. новых рабочих мест

В Академическом районе Екатеринбурга за все время его существования создали 35 тыс. рабочих мест, в перспективе на территории должны дополнительно открыть еще 60 тыс. за счет развития существующих организаций, заявил глава районной администрации Николай Смирнягин на совместном заседании комиссий гордумы по МСУ и городскому хозяйству. В качестве примера чиновник назвал компанию «СКБ Контур», которая в рамках первого этапа создаст 2 тыс. рабочих мест и позже увеличит показатель до 6 тыс., и строительства Центра ядерной медицины. «В том числе есть площадки для резервирования, где когда-нибудь, я надеюсь, появятся и современные производства»,— добавил господин Смирнягин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ранее, в апреле, председатель правительства Свердловской области в 1996–2007 годах и член совета директоров специализированного застройщика «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев рассказал депутатам гордумы, что 6 тыс. рабочих мест из 30 тыс. относятся к высокотехнологичным сферам. «Чтобы создать наукоград и догнать новосибирский Академгородок, перегнать его, надо создать еще 8,5 тыс. технологических рабочих мест»,— подчеркнул тогда экс-чиновник и призвал власти увеличить число институтов на территории с пяти до восьми.

Академический район официально стал восьмым районом Екатеринбурга в 2021 году, в его состав входят микрорайоны «малый» Академический, Широкая речка, Краснолесье и Уральский научный центр (УНЦ). По данным властей, население территории составляет около 170 тыс. человек, к 2035 году показатель по количеству жителей планируется довести до 300 тыс.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отмечал, что в Академическом районе могут создать и промышленную зону за Екатеринбургской кольцевой автодорогой (ЕКАД). «За ЕКАД есть большая территория для освоения. Мы ее рассматриваем как территорию для создания рабочих мест. Уже есть предложения от инвесторов, они заложены в стратегию»,— заверил градоначальник в декабре 2025 года.

Василий Алексеев