Завершается восстановление пляжей между санаториями «Бимлюк» и «Рябинушка» в Анапе
В Анапе завершаются работы по восстановлению песчаных пляжей на участке между санаториями «Бимлюк» и «Рябинушка». На территории ведется просушка и просеивание завезенного песка с использованием специальной техники, передает оперштаб Кубани.
Фото: оперштаб Краснодарского края
Всего, по данным властей, в городе уже восстановлено более 8,4 км пляжной полосы. Работы охватывают участок от Центрального пляжа до санатория «Рябинушка», а также тестовые зоны, которые используются детским курортом «Вита», детским оздоровительным комплексом «Жемчужина России» и объектами сети «Мираклеон» в Витязево.
Параллельно для отдыхающих остаются доступны галечные пляжи на участке от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа.
Работы по восстановлению береговой линии продолжаются в рамках подготовки курортной инфраструктуры к летнему сезону.