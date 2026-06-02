Завершается восстановление пляжей между санаториями «Бимлюк» и «Рябинушка» в Анапе

В Анапе завершаются работы по восстановлению песчаных пляжей на участке между санаториями «Бимлюк» и «Рябинушка». На территории ведется просушка и просеивание завезенного песка с использованием специальной техники, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Всего, по данным властей, в городе уже восстановлено более 8,4 км пляжной полосы. Работы охватывают участок от Центрального пляжа до санатория «Рябинушка», а также тестовые зоны, которые используются детским курортом «Вита», детским оздоровительным комплексом «Жемчужина России» и объектами сети «Мираклеон» в Витязево.

Параллельно для отдыхающих остаются доступны галечные пляжи на участке от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа.

Работы по восстановлению береговой линии продолжаются в рамках подготовки курортной инфраструктуры к летнему сезону.

Вячеслав Рыжков