Главные новости за 2 июня. Новороссийск

В Новороссийске неизвестная женщина напала на семилетнего мальчика на детской площадке. Ребенка доставили в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

Медианная зарплата для сезонных работников в Новороссийске составила 80 тысяч рублей.

Со 2 по 4 июня в Краснодарском крае прогнозируется подъем уровня воды в реке Кубань с достижением опасных отметок. В зону возможного подтопления включены Краснодар, Анапа, а также восемь муниципалитетов региона.

Новороссийск готов к приему туристов в летний сезон: в городе завершена подготовка 30 оборудованных пляжей и рекреационных зон.

В Геленджике стартовали строительные работы в рамках инвестпроекта «Геленджик Марина», предусматривающего создание яхт-клуба и корпусов многофункционального рекреационного комплекса.