В думе Екатеринбурга потребовали создать многоуровневую парковку на ул. Соболева

Власти Свердловской области не стали предусматривать в региональном бюджете средства на строительство многоуровневого паркинга около ул. Соболева в Академическом районе Екатеринбурга, у которой расположены Онкологический диспансер, Военный госпиталь и Госпиталь для ветеранов войн, рассказал глава районной администрации Николай Смирнягин на совместном заседании комиссий гордумы по МСУ и городскому хозяйству. По словам чиновника, ежедневно Госпиталь для ветеранов войн посещает около 700 человек, Онкологический центр — 2,5 тыс. жителей Среднего Урала, что затрудняет проезд по улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы не смогли с застройщиками найти экономическую модель, привлечь частные инвестиции по решению этого вопроса. В областном бюджете акцент сделан на развитии медицинской базы, хорошо развивается большая программа по ее модернизации, наконец, будет строиться Центр ядерной медицины — это будет просто прорыв в онкологии. Но проблема с парковкой действительно каждодневная»,— добавил господин Смирнягин.

Глава района отметил, что ранее Онкологический центр своими силами создал парковку на 200 мест для сотрудников, администрация Академического района с застройщиками и малым бизнесом планирует в 2026 году открыть парковки для всех сотрудников Госпиталя для ветеранов войн и 400 машино-мест для пациентов. «Чуть-чуть ситуацию разгрузим, но будем двигаться дальше. Когда эти учреждения строились, вопрос парковки так не стоял»,— сказал он.

Депутат Константин Киселев («Яблоко») призвал администрацию Екатеринбурга поработать с властями Свердловской области реализацию проекта многоуровневой парковки. Его поддержал председатель думской комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников («Единая Россия»), предложив обратиться к заместителю губернатора — министру здравоохранения Свердловской области Татьяне Савиновой.

«Пусть она по линии медицины расширяет программу благоустройства, закладывает туда строительство дорог, количество парковок. Туда едут со всей области, количество автомобилей выросло, это реально мучение. Товарищ Савинова активная, пробивная, ей надо просто об этом сказать, она нас услышит»,— заверил господин Колесников.

Василий Алексеев