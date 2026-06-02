Ростелеком построил линию оптоволокна для частного сектора в Шесхарисе

«Ростелеком» завершил строительство новой волоконно-оптической линии связи в микрорайоне Шесхарис Новороссийска, создав возможность подключения к скоростному интернету для 916 домохозяйств. Об этом сообщили представители компании на южном Медиаклубе «Ростелекома», прошедшего в Ростове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В рамках проекта специалисты компании проложили 15,5 км оптического кабеля, что позволит абонентам одновременно пользоваться интернетом, телевидением, видеонаблюдением и другими цифровыми сервисами.

В компании рассказали, что развитие интернет-сетей в Шесхарисе началось в марте этого года, когда было принято решение о модернизации канала связи, работавшего в единственном многоэтажном здании микрорайона в Литейном переулке, 38. До этой весны провайдер поставлял интернет на Шесхарис только для жильцов этого двухподъездного дома, который находится в зоне частной застройки. В течение 12 последних лет они получали его по радиорелейному каналу радиосвязи: узкофокусированная антенна на крыше ловила сигнал через всю Новороссийскую бухту. Долгое время это был единственный вариант обеспечить интернет жильцам многоквартирника.

Однако радиорелейная технология не всегда обеспечивала надежность сигнала, так как антенна испытывала ветровую нагрузку и требовала периодической настройки. В итоге компания инвестировала в строительство оптоволоконного кабеля до многоквартирного здания, и в конце марта подключила его к своему высокоскоростному интернету. Одновременно провайдер создал оптическую сеть в частном секторе всего микрорайона Шесхарис.

Новая инфраструктура позволит жителям микрорайона пользоваться современными цифровыми сервисами с высокой скоростью и стабильностью подключения.

Михаил Волкодав