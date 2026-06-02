В Китае открылся инженерный институт УрФУ

Уральский институт интеллектуальной инженерии, созданный Уральским федеральным университетом (УрФУ) совместно с Ляонинским техническим университетом, открылся в городе Фусин (КНР). Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ. Первые 240 студентов начнут обучение в институте уже в сентябре, в дальнейшем он будет принимать до 360 человек ежегодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УрФУ Фото: Пресс-служба УрФУ

«Мы видим миссию нового института в соединении индустриальных экосистем Урала и Северо-Восточного Китая. Это не просто совместные усилия двух университетов, а новый этап в образовательном и научно-технологическом развитии наших стран»,— сказал ректор УрФУ Илья Обабков на церемонии открытия.

Обучение будет проходить на английском языке, выпускники смогут получить степени бакалавра и магистра по направлениям «Технологические машины и оборудование», «Менеджмент», «Прикладная математика» и «Информационные системы и технологии».

В работе института будут задействованы преподаватели нескольких институтов УрФУ: в начале учебного года они направятся в Фусин читать трехнедельные модули.

Напомним, соглашение о запуске совместных программ между УрФУ и ЛНТУ было подписано в июле 2025 года.

Ранее Илья Обабков заявлял, что УрФУ необходимо «сделать следующие шажки и попробовать сделать китайский обязательным» для ряда ключевых направлений. В частности, он предложил обучать языку специалистов в сфере электроники, микроэлектроники, радиоэлектроники и искусственного интеллекта.

Полина Бабинцева