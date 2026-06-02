Волгоградца приговорили к пяти годам за экстремистские комментарии в мессенджере

Южный окружной военный суд приговорил жителя Волгограда Тиграна Арменакяна к пяти годам колонии общего режима за оправдание терроризма и призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Поводом для уголовного дела стали комментарии Арменакяна под постом о жителях Белгородской области в весной 2023 и зимой 2024 года. Он оправдывал деятельность организаций «Русский добровольческий корпус» и «Легион „Свобода России“» (признаны террористическими, запрещены в РФ), указано в релизе.

Дополнительно в сентябре 2023 года Арменакян опубликовал два сообщения с призывами к враждебным (насильственным) действиям по национальному признаку. Они были адресованы русским и азербайджанцам, уточнили в пресс-службе суда.

Приговор еще не вступил в силу.

Нина Шевченко