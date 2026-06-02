Пензенец получил 14 лет строгого режима за передачу секретных данных иностранцу

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 46-летнему пензенцу по обвинению в госизмене и публичном оправдании и пропаганде терроризма (ст. 275, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Суд назначил обвиняемому 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения свободу россиянину ограничат еще на год. Ему также запрещено на три года администрировать сайты и интернет-каналы, и назначен штраф в 100 тыс. руб. У пензенца конфисковали телефон.

По данным прокуратуры, осужденный через соцсети передал представителю иностранного государства данные о промышленных предприятиях региона. Помимо этого, на своей странице он опубликовал видео с оправданием деятельности запрещенной в РФ террористической организации.

Подсудимый полностью признал вину. Приговор пока не вступил в законную силу.

Нина Шевченко