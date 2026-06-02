Жителя Карачаево-Черкесии осудили по делу о 40 эпизодах интернет-мошенничества

Урупский районный суд Карачаево-Черкесии вынес приговор местному жителю по делу о мошенничестве и легализации преступных доходов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, мужчина размещал на интернет-площадке заведомо ложные объявления о продаже запчастей для автомобилей Lada и BMW. Для сокрытия своей деятельности он использовал арендованные через Telegram учетные записи, а также реквизиты банковских карт, полученные через площадку по купле-продаже криптовалюты.

Потерпевшие переводили деньги за несуществующий товар, после чего полученные средства фигурант легализовывал.

Всего в уголовном деле насчитывается более 40 эпизодов мошенничества. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).

Ему назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, осужденный должен выплатить штраф в размере 50 тыс. руб. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму более 313 тыс. руб.

Валерий Климов