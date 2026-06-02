В горном Дагестане стартовали два крупных энергетических проекта

Республика Дагестан ввела в эксплуатацию две электростанции на возобновляемых источниках энергии суммарной мощностью 2 МВт, а также приступила к сооружению третьего объекта альтернативной энергетики, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и тарифов РД.

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На реке Самур в рамках каскада гидроэлектростанций начала функционировать Самурская МГЭС-14 мощностью 1 МВт. Особенностью проекта стало использование турбинного оборудования дагестанского производства, что подчеркивает развитие местного промышленного потенциала.

В Ахтынском районе республики запущена уникальная для региона горная солнечная электростанция, оснащенная системой аккумулирования энергии. Станция мощностью 1 МВт функционирует по принципу маневренного режима: в дневные часы происходит накопление электроэнергии, которая затем подается в сеть в период максимального потребления.

Параллельно в Рутульском районе стартовало сооружение гидроэлектростанции мощностью 5,05 МВт. Проект реализуется в рамках договоров предоставления мощности возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ) — первого подобного соглашения в истории республики. Планируемый срок завершения строительства — 2027 год.

Ключевые природные ресурсы региона — ветровой потенциал каспийского побережья, горный рельеф с речными системами и существенными высотными перепадами, а также высокий уровень солнечной инсоляции.

Перспективы отрасли во многом определяются государственной стратегией поддержки возобновляемой энергетики. С технологической стороны производство необходимого оборудования не представляет сложности, главное — стабильность спроса и поддерживающих механизмов.

Станислав Маслаков