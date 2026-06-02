Полный бренд

Суд по интеллектуальным правам отклонил иск компании Couture Tech Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и отменил решение апелляции, взыскавшей с ресторана «Гриль 5642» (Сириус) и дизайнера Дениса Симачёва 480 тыс. руб. за нарушение исключительного права на товарный знак Denis Simachev. Кассационная инстанция оставила в силе решение суда первой инстанции, полностью отказавшего в иске иностранной компании. Изначально офшор требовал с ответчиков 100,3 млн руб. Юристы считают, что на этом судебный процесс не завершен, вероятно, истец пойдет в Верховный суд РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил постановление апелляционной инстанции, которым с ресторана «Гриль 5642» в пользу компании Couture Tech Limited было взыскано 480 тыс. руб. за нарушение прав на товарный знак Denis Simachev. Кассационная инстанция оставила в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края, полностью отказавшего в удовлетворении иска иностранной компании, говорится в материалах СИП.

Компания, подавшая иск, зарегистрирована на острове Тортола, входящем в состав Британских Виргинских островов, который известен как один из ведущих мировых офшоров. Ответчик, ООО «Гриль 5642», был основан в 2018 году в Сириусе и занимается ресторанным бизнесом и доставкой еды. Денис Симачёв — дизайнер и предприниматель из России. В 2001 году он основал бренд DENIS SIMACHEV. По данным РАПСИ, истец в партнерстве с Денисом Симачёвым использовал спорный товарный знак для индивидуализации услуг заведения под названием Shop & Bar Denis Simachv. В 2003 году истец зарегистрировал право на бренд.

Как следует из материалов дела, в 2023 году Couture Tech Limited обратилась в суд с требованием о взыскании с ООО «Гриль 5642» и индивидуального предпринимателя Дениса Симачёва 100,3 млн руб. компенсации. Истец указывал, что ответчики незаконно используют обозначение Simach, сходное до степени смешения с его товарным знаком Denis Simachev (№ 247588), в частности в оформлении ресторана и меню.

Арбитражный суд Краснодарского края в апреле 2025 года отказал в удовлетворении иска, посчитав правомерным использование рестораном товарных знаков, зарегистрированных Денисом Симачёвым в 2021 году (свидетельства № 810051 и № 842815). Однако спустя несколько месяцев в апелляционной инстанции отметили: данные знаки отличаются от товарного знака истца лишь разворотом изображения на 180 градусов. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что использование обществом обозначения, сходного до степени смешения с чужим товарным знаком, нарушает исключительные права истца. Вместе с тем апелляция отказала истцу во взыскании 110,3 млн руб., назначив компенсацию в 480 тыс. руб.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, стороны обратились в СИП. Денис Симачёв настаивал на законности решения первой инстанции, а Couture Tech Limited требовала увеличить размер компенсации и привлечь соответчика к солидарной ответственности.

Суд кассационной инстанции, изучив доводы жалоб, пришел к выводу, что суд апелляционной инстанции допустил существенные нарушения норм материального права.

«Использование ответчиком своего товарного знака, обладающего самостоятельной правовой охраной, не образует нарушение исключительного права истца на товарный знак до тех пор, пока правовая охрана товарного знака ответчика действует», — указано в постановлении СИП.

Управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев и Партнеры» Станислав Солнцев отметил, что в рассматриваемом деле Суд по интеллектуальным правам отказал правообладателю товарного знака Denis Simachev по формальным основаниям: спор касался товарных знаков, государственная регистрация которых не была оспорена в установленном порядке.

«Такой подход довольно распространен, суды неохотно рассматривают по существу доводы о наличии злоупотребления правом в спорах о защите исключительных прав. В данном деле этот довод действительно заслуживал внимания. Понятно желание Дениса Симачёва отстоять право на использование своего имени как бренда, однако способ, который он использует, очевидно будет способствовать инициированию судебных споров», — подчеркнул господин Солнцев.

При этом, по мнению юриста, принятое постановление СИПа вряд ли поставит окончательную точку в разбирательстве. «В данный момент идет процесс по аналогичному делу, события которого развиваются прямо противоположным образом, и ставки еще выше, так как заявленная компенсация превышает 1,5 млрд руб. Кроме того, стороны склонны идти до самых высоких инстанций», — пояснил эксперт.

Он также допустил, что следует ожидать обжалования данного постановления иностранным правообладателем в Верховном суде России. «Я бы рассматривал это положительное постановление СИПа лишь как передышку», — резюмировал Станислав Солнцев.

Наталья Решетняк