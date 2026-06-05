Склады из черного списка РНПК
№ / Адрес
- Московская обл., г. о. Электросталь, пос. Случайный.
- Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское ш., 70, к. 4
- Московская обл., д. Коледино
- Московская обл., г. о. Пушкинский, тер. автодорога М-8 «Холмогоры»
- Тульская обл., Алексин, д. Новое Клейменово
- Санкт-Петербург, Петергофское ш.
- Владимирская обл., м. о. Собинский
- Воронежская обл., мкр Новоусманский,
- Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Перспективная
- Краснодар, ул. Тихорецкая
- Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское ш., 153, к. 2
- Татарстан, промпарк «Зеленодольск», 20
- Рязанская обл., с. Тюшево, ул. Парковая, 2а
- Московская обл., м. о. Раменский, логопарк «Софьино», стр. 5/1
- Московская обл., Дмитровский г. о., д. Глазово
- Самарская обл., пгт Новосемейкино
- Пенза, ул. Ульяновская, 85а
- Ижевск, Воткинское ш., 302
- Удмуртия, г. Сарапул, Ижевский тракт, д. 22
- Волгоград, ул. Авторемонтная.
- Московская обл., г. о. Подольск, дер. Гривно
- Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, д. 17
- Екатеринбург, п. Кольцово
- Московская обл., г. о. Подольск, дер. Валищево
- Московская обл., г. Пушкино, Ярославское ш.
- Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Порошкино
- Московская обл., г. о. Истра, с. Петровское
- Московская обл., Истринский район, д. Лешково
- Московская обл., Дмитровский район, д. Кузяево
- Московская обл., г. Ногинск, р. п. Обухово
- Московская обл., г. Домодедово, мкр Белые Столбы
- Московская обл., г. Домодедово, мкр Северный
- Московская обл. , г. о. Солнечногорск, д. Шелепаново
- Санкт-Петербург, вн. тер. г. пос. Шушары, Московское ш., д. 141, к. 2
- Московская обл., м. о. Чехов, промзона Новоселки, стр. 39
- Московская обл., м. о. Чехов, промзона Новоселки, вл. 17
- Московская обл., г. Пушкино, ул. Пушкинское Поле, з/у 10
- Московская обл., г. о. Богородский, п. Затишье
- г. Москва, м. о. Внуково, дер. Шарапово, ул. Придорожная, д. 1
- Московская обл., г. о. Дмитровский, дер. Зараменье
- Московская обл., г. Пушкино, ул. Пушкинское Поле, д. 10, стр. 1
- Новосибирская обл., поселение Толмачевский сельсовет
Источник: РНПК.