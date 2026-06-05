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Склады из черного списка РНПК

№ / Адрес

  1. Московская обл., г. о. Электросталь, пос. Случайный.
  2. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское ш., 70, к. 4
  3. Московская обл., д. Коледино
  4. Московская обл., г. о. Пушкинский, тер. автодорога М-8 «Холмогоры»
  5. Тульская обл., Алексин, д. Новое Клейменово
  6. Санкт-Петербург, Петергофское ш.
  7. Владимирская обл., м. о. Собинский
  8. Воронежская обл., мкр Новоусманский,
  9. Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Перспективная
  10. Краснодар, ул. Тихорецкая
  11. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское ш., 153, к. 2
  12. Татарстан, промпарк «Зеленодольск», 20
  13. Рязанская обл., с. Тюшево, ул. Парковая, 2а
  14. Московская обл., м. о. Раменский, логопарк «Софьино», стр. 5/1
  15. Московская обл., Дмитровский г. о., д. Глазово
  16. Самарская обл., пгт Новосемейкино
  17. Пенза, ул. Ульяновская, 85а
  18. Ижевск, Воткинское ш., 302
  19. Удмуртия, г. Сарапул, Ижевский тракт, д. 22
  20. Волгоград, ул. Авторемонтная.
  21. Московская обл., г. о. Подольск, дер. Гривно
  22. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, д. 17
  23. Екатеринбург, п. Кольцово
  24. Московская обл., г. о. Подольск, дер. Валищево
  25. Московская обл., г. Пушкино, Ярославское ш.
  26. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Порошкино
  27. Московская обл., г. о. Истра, с. Петровское
  28. Московская обл., Истринский район, д. Лешково
  29. Московская обл., Дмитровский район, д. Кузяево
  30. Московская обл., г. Ногинск, р. п. Обухово
  31. Московская обл., г. Домодедово, мкр Белые Столбы
  32. Московская обл., г. Домодедово, мкр Северный
  33. Московская обл. , г. о. Солнечногорск, д. Шелепаново
  34. Санкт-Петербург, вн. тер. г. пос. Шушары, Московское ш., д. 141, к. 2
  35. Московская обл., м. о. Чехов, промзона Новоселки, стр. 39
  36. Московская обл., м. о. Чехов, промзона Новоселки, вл. 17
  37. Московская обл., г. Пушкино, ул. Пушкинское Поле, з/у 10
  38. Московская обл., г. о. Богородский, п. Затишье
  39. г. Москва, м. о. Внуково, дер. Шарапово, ул. Придорожная, д. 1
  40. Московская обл., г. о. Дмитровский, дер. Зараменье
  41. Московская обл., г. Пушкино, ул. Пушкинское Поле, д. 10, стр. 1
  42. Новосибирская обл., поселение Толмачевский сельсовет

Источник: РНПК.

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