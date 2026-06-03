В Черноземье 4 июня ожидается теплая и дождливая погода, до +23°C

В четверг, 4 июня, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. Возможна переменная облачность и кратковременные дожди. Температура будет варьироваться от +13°C до +23°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +15°C, днем потеплеет до +18°C, вечером столбик термометра опустится до +16°C, ночью будет +14°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +18°C, днем температура поднимется до +21°C, вечером она составит +19°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром температура составит +15°C, днем повысится до +18°C, вечером также будет +17°C, а ночью понизится до +13°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +19°C, днем — +22°C, вечером будет +18°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 2 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +17°C, днем поднимется до +19°C, вечером также будет +17°C, а ночью опустится до +13°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром ожидается +19°C, днем — +23°C, вечером будет +20°C, ночью — +14°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова