Для ОСАГО и страхования жизни изменят правила игры

О том, как будет меняться регулирование страхового рынка в 2026 году и каковы последующие планы, рассказали в Банке России.

ОСАГО

В этом году по предложению Банка России в автостраховании должны быть приняты новые правила определения расходов на ремонт при урегулировании убытков в рамках обязательного страхования гражданской ответственности. При расчете средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала (сейчас этот порог — 80%). Среднюю стоимость расходных материалов будут рассчитывать по рыночным ценам без учета каких бы то ни было скидок. Ожидается, что в результате изменения порядка формирования стоимостных справочников, которыми страховщики руководствуются при расчете выплат, средняя выплата по ОСАГО вырастет на 9–10%. Уже принят соответствующий нормативный акт, сообщили «Ъ-Страхованию» в пресс-службе ЦБ.

Для повышения уровня защищенности пострадавших в ДТП рассматривается возможность увеличения лимита выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью в четыре раза: с 500 тыс. до 2 млн руб. Законопроект об этом внесен в Госдуму. Такое изменение законодательства исключит арбитраж между автогражданкой и страхованием ответственности перевозчика, отмечают в ЦБ: сейчас размеры выплат в зависимости от того, на каком транспорте причинен вред жизни или здоровью потерпевшего, отличаются в разы. Прогнозируется, что после увеличения лимита объем страховых выплат в целом по ОСАГО вырастет примерно на 8%. Это приведет к необходимости расширения тарифного коридора. По предварительной оценке ЦБ, изменение среднего тарифа «не будет значимым». «Важно, что в последние годы средняя стоимость полиса ОСАГО снижается — так, за 2025 год средняя премия классического полиса ОСАГО для обычных автомобилистов снизилась на 3,5%, до 6,7 тыс. руб.»,— отмечает регулятор.

Обеспечить 100-процентную доступность полиса ОСАГО для тех, кто чаще всего сталкивался с проблемами при его покупке (это владельцы такси и мотоциклов), должна будет возможность оформления договора на «Госуслугах». Параметры страховок будут стандартизированы: можно гарантированно оформить классические договоры (с годовым сроком) по максимальной базовой ставке страхового тарифа. Этот механизм не будет ограничивать владельцев таких транспортных средств в оформлении страховки традиционным способом — непосредственно у страховой компании. Соответствующий закон, разработанный с участием Банка России, готов к внесению в Госдуму.

Страхование жизни

В текущем году Банк России завершит подготовку нормативной базы для запуска работы системы гарантирования прав по договорам страхования жизни. Этот механизм защиты потребителей должен заработать с 1 января 2027 года. Системой гарантирования будет охвачено около 2 трлн руб. накоплений граждан по страхованию жизни. Она будет аналогична системам страхования вкладов и гарантирования средств пенсионных накоплений. Администратором системы выступит ГК АСВ.

В страховании жизни также планируется расширить продуктовую линейку. По инициативе страхового рынка и при поддержке Банка России разработан и внесен в Госдуму законопроект о видах страхования жизни с доходностью — страхование жизни с объявляемой доходностью и страхование жизни с расчетной доходностью. Первый вид — это уже известный рынку продукт накопительного страхования жизни, по которому доход распределяется страховщиком между клиентами с определенной периодичностью. Страхование жизни с расчетной доходностью — это новый инструмент, который будет доступен только квалифицированным инвесторам при условии внесения единовременного взноса страховой премии не менее 6 млн руб. По договору такого вида страхования инвестиционный доход может ставиться страховщиком в зависимость от любых экономических показателей (стоимость активов, значение индексов и т. д.).

Финансовая устойчивость страховщиков

В 2026-м продолжится работа по реализации поэтапного перехода на риск-ориентированный подход к регулированию деятельности страховщиков, рассказывают в Банке России. Данный подход учитывает современные международные практики и специфику национального страхового рынка. В рамках этого процесса c 2021 года поэтапно вводятся новые регуляторные требования к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков. Уже установлены и применяются требования к оценке рисков активов, расчету страховых резервов, оценке величины страхового риска по страхованию жизни.

В этом году Банк России принял нормативный акт (находится на регистрации в Минюсте), который внедряет новый подход к оценке страхового риска по страхованию иному, чем страхование жизни. Этот подход повышает точность оценки нормативного капитала страховщиков и позволяет снизить требования к капиталу для участников рынка с хорошо диверсифицированным портфелем. С 1 октября 2027 года при оценке страхового риска будут учитываться различия между видами страхования, в том числе на основе накопленной страховщиком статистики. В качестве отдельного компонента страхового риска внедряется катастрофический риск по техногенным катастрофам: у страховщиков должно быть достаточно собственных средств для покрытия крупнейших убытков в результате авиакатастроф, аварий морских судов, аварий на железнодорожном транспорте и других событий. Требования по учету остальных видов катастрофических рисков в капитале страховщиков планируется внедрить на следующем этапе — в 2027–2028 годах.

Петр Рушайло