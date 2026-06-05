Обильные дожди на Северном Кавказе в конце марта и начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям. Сильнее всего пострадали Дагестан и Чечня, где были массовые подтопления, перебои с энергоснабжением, сходы селей и камнепады, повреждены дороги и мосты. Погибли 6 человек, пострадали более 6,2 тыс. жителей. Власти отнесли ситуацию в этих регионах к режиму чрезвычайных ситуаций федерального характера.

Исходя из официального количества пострадавших, в первом приближении ущерб имуществу граждан можно оценить до 10 млрд руб. с учетом разрушенной инфраструктуры, оценил руководитель дирекции имущественного страхования СК МАКС Александр Агапов.

Ущерб по застрахованным объектам, которых, увы, очень мало, возместят страховые компании. В этом случае компенсация происходит по стандартным условиям договоров, если они охватывают риски, связанные с природными бедствиями, пояснил руководитель управления андеррайтинга имущественных видов страхования компании «Абсолют Страхование» Антон Иванов. Сумма возмещения определяется по заключенному договору и зависит от фактически понесенного ущерба. При отсутствии страховки пострадавшие могут обращаться за помощью в государственные или местные органы. Возмещение из бюджета обычно предполагает выплату фиксированных сумм.

По словам управляющего партнера агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, пострадавшие могут рассчитывать, во-первых, на единовременную выплату 15 675 руб. Во-вторых, им полагается от 79 тыс. руб. за частичную утерю имущества до 156 тыс. руб. при полной потере жилья. И, в-третьих, компенсация за ущерб здоровью. Семьям погибших выплатят по 1,567 млн руб. на человека. Подобные компенсации из бюджета носят только поддерживающий характер и вряд ли способны покрыть реальный ущерб. При потере жилья 156 тыс. руб. явно недостаточно для приобретения нового, даже с учетом компенсации по здоровью, отметила эксперт.

По имеющейся информации, семья из трех человек получит чуть больше 200 тыс. руб. Это, безусловно, поможет решить неотложные нужды, но вряд ли компенсирует потери, согласился Александр Агапов.

Уровень застрахованного имущество в Дагестане низкий, поэтому основные выплаты будут именно из федерального бюджета, говорит управляющий директор компании «Ренессанс Страхование» Артем Искра. Если бы были реализованы региональные программы страхования жилья от ЧС, то пострадавшие получили бы страховое возмещение, существенно превышающее компенсации из бюджета, хотя оно все равно было бы ниже реального ущерба, сообщил Александр Агапов.

«При этом следует учитывать, что и при указанном уровне материальной помощи масштабные природные катастрофы значительно бьют по бюджету, поскольку государству необходимо выделять дополнительные средства на помощь пострадавшим и восстановление инфраструктуры. Это может привести к перерасходам и сокращению бюджетных ассигнований на другие социальные нужды»,— отмечает Антон Иванов из «Абсолют Страхования».

Весенние наводнения на Северном Кавказе в конце марта и начале апреля вновь подняли остро вопрос о так и не заработавшем в России страховании от чрезвычайных ситуаций.