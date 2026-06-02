Глава СКР затребовал доклад о нападении жительницы Новороссийска на ребенка

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ) после инцидента на детской площадке в Новороссийске, где, по данным правоохранительных органов, женщина применила физическую силу в отношении семилетнего мальчика, передает Об этом сообщили в информационном центре СКР.

Поводом для проверки стали сообщения, опубликованные в социальных сетях. В них утверждается, что произошедшее могло быть не единичным случаем противоправных действий со стороны фигурантки.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах произошедшего. В настоящее время следователи выясняют все детали инцидента.

