На праймериз «Единой России» на Ставрополье заявились 28 участников СВО

В Ставропольском крае на предварительное голосование «Единой России» подали заявки 269 человек, в том числе 28 участников специальной военной операции. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии, губернатор Владимир Владимиров.

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Итоги предварительного голосования обсудили на совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генерального совета партии.

«Самую главную задачу — чтобы всё было честно, прозрачно и без замечаний — Ставропольский край полностью выполнил», — отметил господин Владимиров.

Предварительное голосование определяет кандидатов, которые будут представлять партию на выборах различных уровней.

Председатель партии Дмитрий Медведев сообщил, что по всей стране на участие в праймериз поступило около 22 тыс. заявлений.

«Не менее важный момент — число выборщиков, которые отдали за кандидатов свои голоса. Более 10 млн человек уже со своей позицией. Это нужно ценить. Это кредит доверия, который получает наша партия», — заявил господин Медведев.

Списки кандидатов для участия в выборах партия планирует утвердить на первом этапе съезда, который пройдет 28 июня.

Кроме того, по словам Дмитрия Медведева, в новую Народную программу «Единой России» уже поступило более 1,5 млн предложений от граждан.

Валерий Климов