Суд в Краснодаре поддержал мать погибшего участника СВО в споре с его отцом

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу о праве на получение выплат в связи с гибелью участника специальной военной операции и встал на сторону его матери, отменив решение суда первой инстанции.

Поводом для спора стал иск женщины к бывшему супругу о лишении его права на получение государственных выплат, положенных в связи с гибелью их сына в 2025 году. В заявлении она указывала, что после расторжения брака отец фактически не участвовал в воспитании ребенка, не оказывал ему материальной и иной поддержки, а семейные связи между ними отсутствовали. При этом после гибели военнослужащего отец заявил право на соответствующие выплаты.

Белоглинский районный суд ранее отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что ответчик не был лишен родительских прав в установленном порядке.

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда с этим выводом не согласилась. В апелляционной инстанции было установлено, что в период взросления сына отец участия в его воспитании фактически не принимал, в том числе находясь в местах лишения свободы, а редкие контакты во взрослом возрасте не свидетельствуют о выполнении родительских обязанностей.

Суд подчеркнул, что право на соответствующие выплаты связано не только с формальным родством, но и с фактом воспитания военнослужащего, погибшего при исполнении долга. По мнению коллегии, они предназначены для лиц, которые фактически вырастили и воспитали защитника Отечества.

В результате апелляционным определением решение суда первой инстанции отменено, иск матери удовлетворен, отец признан утратившим право на получение выплат. Решение вступило в законную силу.

