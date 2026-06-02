В Дагестане после наводнений повреждены 130 объектов образования

В Дагестане в результате масштабных наводнений повреждения получили 130 объектов образования. Об этом сообщил врио главы республики Федор Щукин на совещании с министром просвещения России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По словам руководителя региона, все пострадавшие учреждения нуждаются в восстановительных работах. Как уточнил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов, наиболее серьезные повреждения получили 36 образовательных объектов. Шесть школ и один детский сад признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации, а более 1,3 тыс. учащихся были переведены на дистанционное обучение.

Для восстановления наиболее пострадавших объектов республиканские власти рассчитывают получить средства из резервного фонда правительства РФ. Необходимый объем финансирования оценивается в 2,057 млрд руб. Еще 94 образовательных учреждения, получивших менее значительные повреждения, планируется отремонтировать за счет бюджета республики. На эти цели потребуется около 78,5 млн руб.

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что вопрос о выделении Дагестану 2 млрд руб. на восстановление образовательной инфраструктуры будет рассмотрен правительством РФ 3 июня.

Масштабное наводнение произошло в Дагестане после сильных дождей в конце марта и начале апреля. В регионе вводился режим ЧС федерального уровня. По данным властей, были подтоплены почти 9,8 тыс. жилых домов, повреждения получили около 8 тыс. домов. Жертвами стихии стали шесть человек, еще более 6,2 тыс. пострадали. Кроме того, паводки и подтопления в республике фиксировались и в мае.

Валерий Климов