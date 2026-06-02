Прокуратура начала проверку по факту травмирования школьницы в Березовском

Прокуратура Березовского начала проверку по публикации СМИ о нанесении телесных повреждений восьмилетней школьнице. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным СМИ, в мае 2026 года во дворе дома между девочкой и подростком, который находился на детской площадке с младшим братом, возник конфликт. В результате подросток нанес несколько ударов в область живота девочки и в область носа. У пострадавшей был диагностирован перелом носа, она была госпитализирована.

«Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних»,— говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре добавили, что при наличии оснований будут приняты «исчерпывающие меры прокурорского реагирования». Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры города.

Полина Бабинцева