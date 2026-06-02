К туристическому сезону в Новороссийске подготовили 30 пляжей

Новороссийск готов к приему туристов в летний сезон: в городе завершена подготовка 30 оборудованных пляжей и рекреационных зон. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Кравченко.

По его словам, на всех основных пляжных территориях завершены предварительные работы: обследовано дно акватории, проведены лабораторные исследования качества воды, оформлены необходимые разрешения в ГИМС МЧС и Роспотребнадзоре.

Параллельно продолжается благоустройство прибрежных зон и установка нового пляжного оборудования. Отдельный акцент сделан на создании доступной среды — девять пляжных территорий оборудованы инфраструктурой для маломобильных граждан, две из них в текущем сезоне были полностью обновлены.

На пляже «Суджукская коса» заменены навесы, прослужившие более десяти лет, на современные конструкции. В рекреационной зоне «Дельфин» в ближайшее время планируется открытие новой спортивной площадки, созданной за счет субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Масштабные работы по обновлению инфраструктуры также проведены на пляжах «Дюрсо» и «Широкая балка». Там установлены новые навесы, бунгало и шезлонги, обустроены пешеходные дорожки и современные санитарные зоны. Общий объем вложений в благоустройство составил около 80 млн руб.

