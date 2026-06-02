В Башкирии ожидаются грозы и порывы ветра

3 июня в Башкирии ночью местами, днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, на юго-востоке сильные, в отдельных районах — грозы, сообщает Башгидрометцентр. В республике ожидается облачная погода, ночью с прояснениями.

Ветер ночью будет переменных направлений, до 5 м/с, днем — северо-восточный, 7– 12 м/с, местами порывы достигнут 18 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +5... +10°, днем немного поднимется до +15...+20°.

На отдельных участках дорог возможно ухудшение видимости из-за дождя — от 500 м до 1 км.

Майя Иванова