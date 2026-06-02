Стихия нанесла ущерб 150 объектам недвижимости на Ставрополье

Разрушительная стихия с градом, ураганным ветром и затоплениями нанесла урон примерно 150 объектам частной собственности в Ставропольском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров через свой канал в мессенджере Telegram проинформировал о последствиях мощного циклона, обрушившегося на регион.

Стихийное бедствие затронуло 39 частных домовладений и 107 приусадебных территорий. Ураганный ветер сорвал кровли с 73 строений, разбил окна в 17 жилых зданиях. Помимо этого, валежник повредил хозяйственные строения и навесные конструкции.

Согласно информации краевого управления МЧС, водная стихия продолжает удерживать под затоплением 32 частных домостроения и 63 земельных надела. Подтопления зафиксированы в Минеральных Водах, селениях Левокумка, Воздвиженском, а также поселке Первомайском.

Спасательные службы ведут активную работу по откачиванию воды из пострадавших территорий. Параллельно происходит очистка дренажных систем и речных русел, устраняются повреждения от штормового ветра и проливных дождей.

Региональные власти предусмотрели финансовую поддержку для жителей, пострадавших от чрезвычайной ситуации. С 10 мая действует увеличенная система компенсаций: единовременная выплата составляет 50 тыс. руб., при частичных потерях имущества — 150 тыс., при полном разрушении — 300 тыс. руб.

Напомним, что ранее стихия обрушилась на населенные пункты Кавказских Минеральных Вод, Курского и Георгиевского муниципальных образований. В Минеральных Водах был введен муниципальный режим ЧС в связи с паводковой обстановкой.

Станислав Маслаков