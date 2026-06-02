Председатель ЗСК принял граждан в краевом отделении «Единой России»

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел очередной прием граждан в региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. В работе также участвовал первый заместитель председателя ЗСК, секретарь краевого отделения партии Николай Гриценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

К парламентарию обратились несколько заявителей с вопросами социально-бытового характера. В частности, учитель из поселка Белозерного Краснодара попросила содействия в благоустройстве детской площадки в центре населенного пункта — установке безопасного покрытия, бордюров и лавочек, а также дополнительного игрового оборудования.

Юрий Бурлачко сообщил, что вопрос об устройстве резинового покрытия будет решен в ближайшее время во взаимодействии с депутатом ЗСК Александром Трубилиным. Возможность дооснащения площадки оборудованием, по его словам, планируется рассмотреть при формировании проекта краевого бюджета на следующий год. Он отметил, что развитие Краснодара требует оперативного реагирования на обращения жителей и решения возникающих инфраструктурных задач.

В ходе приема также обсуждался вопрос установки мемориального обелиска в центре села Львовского Северского района в память об участниках специальной военной операции. По словам и.о. главы поселения Вадима Терешина, проектно-сметная документация объекта уже находится в разработке. Инициатива реализуется при поддержке местных жителей, часть из которых участвовала в СВО, включая бывшего главу поселения Эдуарда Попова.

Председатель аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко подтвердил, что проект планируется к реализации в избирательном округе. Юрий Бурлачко поблагодарил участников за инициативу и отметил, что реализацию проекта поддерживает агроконцерн «Возрождение», который участвует в социальных программах на территории Львовского и Михайловского сельских поселений.

В завершение председатель ЗСК подчеркнул значимость сохранения мемориального наследия и развития памятных объектов, отметив их роль в патриотическом воспитании молодежи и сохранении исторической памяти.

Вячеслав Рыжков