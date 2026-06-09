«Любой ИИ-ассистент — потенциальная угроза кибербезопасности»

В 2025 году ущерб от кибератак в России достиг 1,5 трлн руб., что на 114,3% выше, чем годом ранее — 0,7 трлн руб., сообщил на сессии «От импортозамещения до нейросетей. Как не потерять бюджет на инновациях» в рамках конференции ЦИПР-2026 руководитель продукта «Киберстрахование» компании «СОГАЗ» Дмитрий Добродей. Как параллельно с ростом убытков компаний от кибермошенников растет спрос на киберстрахование, эксперт прокомментировал «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СОГАЗа Фото: пресс-служба СОГАЗа

— Количество кибератак как в России, так и по всему миру ежегодно растет. По некоторым оценкам, в 2025 году ущерб от таких инцидентов в нашей стране достиг 1,5 трлн руб., в 2024 году он составил 0,7 трлн руб. Вместе с этим растет и спрос на киберстрахование, хотя в России он еще только набирает обороты. В мировом опыте проникновение киберстрахования достигает 80% на разных предприятиях, в то время как в нашей стране — лишь 10–12%.

В условиях тенденции роста финансовых потерь от кибератак бизнес все чаще использует страховую защиту, как элемент риск-менеджмента. Так, совокупный объем страховой защиты от кибергуроз по договорам в СОГАЗе по итогам 2025 г. превысил 24 млрд руб., продемонстрировав двукратный рост относительно результатов 2024 г. Растет и средний размер крупных выплат по страховым случаям в результате отдельных инцидентов. Размер самой крупной выплаты из-за кибератак в СОГАЗе увеличился с 16 млн рублей в 2022 году до 200 млн руб. в 2024–2025 гг.

На первых встречах с клиентами часто звучит вопрос «Какой отрасли подходит киберстрахование?». Самый простой ответ — если вы подключены к интернету, то оно вам нужно. Страховая защита от киберинцидентов актуальна для компаний любых отраслей. По нашим данным спрос со стороны автопрома за последние семь лет вырос на 11%. Киберстрахование по-прежнему востребовано у производственных предприятий, агропромышленного комплекса и организаций здравоохранения. Растёт интерес к страховой защите и у средств массовой информации. Мы постоянно фиксируем появление новых трендов и зон риска. Так, переход на новое программное обеспечение всегда сопровождается возможностью возникновения ошибки, которая может привести к простою производства, утечке данных и другим финансовым рискам.

К новым зонам риска можно отнести всеми любимый искусственный интеллект. Если на сайте компании стоит ИИ-ассистент — это потенциальная угроза кибербезопасности, потому что существуют промпт-инъекции — текст с вшитым вредоносным кодом, с помощью которого искусственному интеллекту дается инструкция получить доступ к скрытым данным компании. Особенно это актуально для тех, кто использует технологию RAG — самый популярный метод работы с большими языковыми моделями, в котором искусственный интеллект подключен к базе данных, что может повлечь утечку персональных данных.

Самая лучшая аналогия для киберстрахования — это каско. Киберстрахование — это то же самое: меры информационной безопасности защищают ваш бизнес, они необходимы. Киберстрахование не заменяет их, а является способом обеспечить финансовую защиту на случай инцидента.

На сессии мы услышали тезисы о важности киберстрахования для объектов критической инфраструктуры, так как оно позволит компаниям обеспечить бесперебойность бизнеса. Часто получаем обратную связь от предприятий об удобстве оперативных выплат в случае инцидентов и бесшовной модели сотрудничества, когда специалисты по информационной безопасности привлекаются к локализации угрозы без тендеров и согласований, а их работу напрямую оплачивает страховая компания. Со своей стороны мы уже работаем в этом направлении и внедряем такие решения в интересах наших клиентов.