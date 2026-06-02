14 противопаводковых объектов на Тереке перешли в собственность Северной Осетии

Правительство Северной Осетии приняло решение о переводе 14 гидротехнических сооружений из муниципальной собственности Владикавказа в республиканское ведение для защиты населения от наводнений, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Республиканские власти РСО-Алания получили в собственность комплекс инженерных объектов, расположенных в русле реки Терек. Соответствующее постановление принято на заседании регионального кабинета министров и предусматривает передачу 14 гидротехнических сооружений из ведения столицы республики.

Министерство государственного имущества и земельных отношений Северной Осетии стало новым собственником данных объектов противопаводковой инфраструктуры. Ранее эти сооружения находились в муниципальной собственности Владикавказа.

Глава республики Борис Джанаев подчеркнул стратегическое значение принятого решения. «Предотвращение подтопления населенных пунктов в период половодья представляет собой приоритетную задачу. На территории региона функционирует свыше 150 объектов берегоукрепительной инфраструктуры», — заявил руководитель субъекта.

По словам господина Джанаева, смена формы собственности откроет возможности для включения данных объектов в целевые программы федерального уровня. Глава поручил профильному ведомству активизировать взаимодействие с центральными органами власти для решения всех процедурных вопросов.

Министерству природных ресурсов республики предстоит обеспечить максимально эффективное сотрудничество с федеральным центром по данному направлению. Это позволит привлечь дополнительное финансирование на модернизацию и содержание противопаводковых сооружений в регионе.

Станислав Маслаков